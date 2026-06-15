Economía

Abren las fondas del San Felipe Neri tras el reemplazo del cielo raso

Abren las fondas del San Felipe Neri tras el reemplazo del cielo raso
Redacción Web
15 de junio de 2026

El área de las fondas del Mercado San Felipe Neri reabrió para la atención al público tras finalizar las labores de reemplazo y mantenimiento del cielo raso, las cuales incluyeron la remoción del material viejo, limpieza general y pintura.

Esta iniciativa busca ofrecer una nueva imagen a las instalaciones, así como mayor seguridad y salubridad a los cientos de visitantes que a diario acuden a comprar desayunos y almuerzos en las distintas fondas que operan en este sector, explicó el Municipio de Panamá.

Adicionalmente, el pasado 8 de junio se realizaron labores de lavado en las áreas de preparación de alimentos, en cumplimiento con el programa mensual establecido para el acatamiento de las medidas sanitarias exigidas.

Tags:
Mercado
|
Limpieza
|
Mercado San Felipe Neri
|
Fondas
|
cielo raso
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR