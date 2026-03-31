Aclaran decisión sobre el bioetanol

ML | La Secretaría Nacional de Energía aclaró que “la mezcla de bioetanol con las gasolinas no nace con el proyecto que hoy se discute en la Asamblea Nacional”.

Explicaron que “tanto la obligatoriedad, como una fecha para aplicar la mezcla de gasolina con etanol, ya habían sido establecidas con anterioridad en la legislación nacional en 2023 y 2024, respectivamente. La aplicación de dicha mezcla debía realizarse a partir del 1 de abril de 2026”.

En un comunicado expresaron que “la Resolución N.° MIPRE-2026-0010986, publicada en Gaceta Oficial, no crea esa obligación. Lo que hace es posponer la aplicación de una norma existente, dado que para el 1 de abril de 2026 no estará disponible en el país la gasolina con bioetanol. Lo anterior deja claro que no se trata de una medida nueva ni de una decisión derivada del proyecto actualmente en discusión en la Asamblea Nacional”.