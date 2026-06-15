$!Acodeco detecta 222 irregularidades que afectan los beneficios de jubilados y pensionados

Entre los descuentos establecidos por la Ley 6 de 16 de junio de 1987 destacan los siguientes:<b>Recreación y entretenimiento</b>* 50% en cines, teatros, deportes y espectáculos públicos (excepto actividades benéficas).<b>Transporte</b>* 30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos.* 25% en pasajes aéreos.Hoteles, moteles y pensiones* 50% de descuento de lunes a viernes.* 30% de descuento de viernes a domingo.<b>Restaurantes</b>* 25% de descuento en consumo individual en restaurantes.* 15% en comidas rápidas de franquicias nacionales e internacionales.<b>Salud</b>* 15% en hospitales y clínicas privadas.* 20% en medicamentos en farmacias.* 20% en honorarios médicos y quirúrgicos.* 15% en servicios odontológicos y de optometría.Servicios técnicos y profesionales* 20% en honorarios profesionales.* 20% en prótesis, aparatos y accesorios de ayuda.<b>Servicios públicos</b>* 25% en la tarifa de energía eléctrica hasta 600 kilovatios.* 25% en el servicio telefónico residencial (una línea).* 25% en el consumo de agua potable hasta B/.30.00.<b>Otros beneficios</b>* 50% en la solicitud de pasaportes.* 50% en el impuesto de aeropuerto.* 20% en servicios funerarios.* 100% de exoneración en trámites del Registro Público para organizaciones sin fines de lucro.En el Metro de Panamá, los jubilados y pensionados también pueden recibir el descuento del 30%, acercándose a los puntos de atención al cliente para obtener la tarjeta especial. Una vez expedida, es necesario renovar anualmente la vigencia del beneficio. De no hacerlo, el sistema cobrará la tarifa regular de B/.0.35 en la Línea 1 y B/.0.50 en la Línea 2.Cabe señalar que la labor de la Acodeco se limita a verificar el cumplimiento de la Ley 6 de 1987, así como orientar a la ciudadanía sobre el alcance de sus disposiciones.