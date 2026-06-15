$!Acodeco detecta 222 irregularidades que afectan los beneficios de jubilados y pensionados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre enero y mayo de 2026, ha detectado 222 casos de incumplimiento de los beneficios otorgados a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Entre las principales irregularidades encontradas figuran 76 casos relacionados con la tasa de interés en préstamos, 46 por no aplicar el 25% de descuento en restaurantes y 26 por la ausencia de letreros informativos visibles sobre estos derechos.

Como resultado de estas infracciones, la institución ha impuesto 17 sanciones en primera instancia, las cuales suman un monto total de B/.19,340.00.

En caso de que no se respeten los descuentos establecidos en la Ley 6 del 16 de junio de 1987, la entidad recomienda presentar inicialmente el reclamo ante el encargado del establecimiento. Si la situación no se resuelve, el siguiente paso es reportar el caso ante la Acodeco, para lo cual es fundamental conservar evidencias como facturas, fotografías u otros documentos que respalden la reclamación.