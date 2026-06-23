Acodeco: El incumplimiento de garantías lidera las quejas de los consumidores

El incumplimiento de garantías se mantiene como el principal motivo de las quejas presentadas por los consumidores ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de enero a mayo de 2026.

Durante este período, la institución recibió 1,387 quejas. Los motivos más recurrentes fueron el incumplimiento de garantía (535), la falta de información (275), la devolución de dinero (144), el incumplimiento de servicio (111), la resolución de contrato (82) y las cláusulas abusivas (79), informó la entidad.

Otros motivos registrados fueron el incumplimiento de contrato (36), vicios ocultos (33), custodia de bienes (28), cobros indebidos (24), veracidad de la publicidad (14), rescisión de contrato (11), venta engañosa (6), daños y perjuicios (3), anulación de contrato (3), aclaración de contrato (1), mercancía defectuosa (1) y análisis financiero o aclaración de cuentas (1).

Por actividad económica, los almacenes por departamentos encabezaron la lista con 180 quejas, seguidos por las inmobiliarias (169), las agencias de autos (134), los comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos (107), la venta de celulares (65), la venta de autos usados (63), los talleres de reparación de autos (50), los eventos artísticos (47) y los hoteles o planes vacacionales, así como el servicio de televisión por cable, con 41 casos cada uno. En conjunto, estos diez sectores concentraron 897 reclamaciones, equivalentes a cerca del 65 % del total recibido durante los primeros cinco meses del año.

Las 1,387 quejas recibidas representan un monto total reclamado de B/.13,989,119.61. El incumplimiento de garantía también encabezó los reclamos por valor económico con B/.4,872,394.76, seguido de la devolución de dinero con B/.2,202,630.00 y la falta de información con B/.1,499,799.58.

La Acodeco reitera a los consumidores que, antes de adquirir un bien o contratar un servicio, es importante solicitar información clara, veraz y completa sobre las condiciones de la compra, conservar las facturas o comprobantes de pago y conocer el alcance de las condiciones ofrecidas. Estas medidas facilitan la presentación de una reclamación en caso de disconformidad y contribuyen a la protección de sus derechos.