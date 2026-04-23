Acodeco impone 393 sanciones por incumplir normas sobre bolsas reutilizables

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que ha impuesto 393 sanciones que suman B/. 98,435.00 por incumplimientos a la Ley 1 del 19 de enero de 2018, que regula el uso de bolsas reutilizables, según estadísticas correspondientes al periodo entre 2019 y marzo de 2026.

De acuerdo con la entidad, el principal motivo de sanción ha sido no contar con el certificado de conformidad, con 317 casos que representan multas por B/. 74,500.00. Este documento es requerido para la comercialización de bolsas reutilizables y debe ser tramitado ante la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del Ministerio de Comercio e Industrias.

En segundo lugar, se registran 47 sanciones por no declarar el costo de las bolsas, lo que suma B/. 13,885.00. Además, se contabilizan 22 multas por cobrar precios superiores al costo declarado (B/. 8,850.00) y 7 sanciones por no mantener los precios visibles al consumidor (B/. 1,200.00).

Según la normativa vigente, la Acodeco es la entidad encargada de fiscalizar que estos productos se vendan al precio de costo declarado por los agentes económicos y de aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

“Los agentes económicos están comprometidos, a principio de cada año, a realizar sus declaraciones de costo, en cuanto a las bolsas reutilizables”, indicó la entidad. Para 2026, un total de 316 agentes económicos han cumplido con este requisito, mientras que en 2025 la cifra fue de 812.

La legislación, que entró en vigencia el 20 de julio de 2019 para supermercados, farmacias y comercios minoristas —y el 20 de enero de 2020 para mayoristas—, establece que las bolsas reutilizables deben venderse al precio de costo o por debajo del mismo. De lo contrario, los comercios se exponen a sanciones.

“La normativa establece que estas bolsas deben venderse al precio de costo o por debajo del mismo”, recordó la Acodeco.

La ley fue creada con el objetivo de reducir el uso de bolsas plásticas de polietileno y fomentar alternativas biodegradables, como parte de las medidas para disminuir la contaminación ambiental.