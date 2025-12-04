Acodeco: incumplen con el descuento a jubilados

En Panamá, algunos establecimientos continúan incumpliendo la Ley 6 de 1987, normativa que establece los descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, aseguró la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

Según la entidad, “algunos agentes económicos, definitivamente, se resisten a otorgar el descuento que por ley se les concede a los jubilados. Por ello, ACODECO reitera a los consumidores que ante cualquier tipo de anomalía realicen la respectiva denuncia por los diversos canales”.

La institución detalló que los descuentos fijados por la ley oscilan entre el 15% y el 25% en el consumo individual de alimentos en restaurantes y establecimientos de comida rápida, sean franquicias nacionales o internacionales.

Hasta la fecha, la ACODECO ha recibido 359 denuncias por faltas a la Ley 6, de las cuales 255 corresponden a irregularidades en la aplicación de descuentos en restaurantes y 37 en comercios de comida rápida.

En este sentido, Pedro Acosta de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), dijo que “son muy pocas las personas que se quejan. En restaurantes de clase media y alta se observa que siempre brindan descuentos. Sin embargo, donde se podrían dar estos malentendidos es en donde se vende comida rápida y franquicias”.

Acosta añadió que, “cuando hay ofertas en comidas y hay un precio especial, no funciona el descuento de jubilado, y allí es donde se dan las confusiones”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera, señaló que, “en general, la Ley de Descuento a Jubilados se conoce y se aplica en buena parte del comercio, pero las 359 denuncias registradas por ACODECO muestran que aún hay brechas por cerrar”.

Mosquera agregó que “esto suele deberse a desconocimiento o mala interpretación de la norma y, en ocasiones, también hay confusión sobre qué servicios o productos están cubiertos y bajo qué condiciones”. Finalmente, Mosquera subrayó que “para mejorar esta situación, es clave reforzar la información y la capacitación tanto a los comercios como a los jubilados, además de aclarar de forma sencilla el alcance de la ley”.