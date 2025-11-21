Acodeco lanza campaña de orientación ante la clasificación de Panamá al Mundial 2026

Ante la clasificación de Panamá al Mundial 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) puso en marcha una campaña informativa, para evitar posibles situaciones irregulares y evitar fraudes a los fanáticos quieran asistir a los juegos de la selección.

La entidad recomienda planificar las compras y servicios con información confiable, para proteger su dinero. “Antes de reservar, hay que elaborar un presupuesto que incluya transporte, alojamiento, alimentación y boletos; comparar precios y guardar todos los comprobantes”.

Otras recomendaciones de la Acodeco:* Verificar en caso de ofertas, si la misma no tiene la fecha de vigencia o que utilicen expresiones como “hasta agotar existencia”, ya que estas prácticas violan la normativa de protección al consumidor.

* Toda oferta tiene que establecer la fecha de duración, para que el consumidor tenga conocimiento de hasta cuándo puede hacer uso de la misma, o si esta depende de la cantidad que se tenga disponible, se tiene que informar la disponibilidad.

* Comprar boletos y paquetes turísticos solo en sitios oficiales, o en agencias de viaje registradas. No arriesgue su entrada con revendedores, subastas o páginas no autorizadas, pues los tickets podrían ser falsos y no dar acceso a los estadios.

* Exigir contratos claros con todos los términos de servicio, incluyendo políticas de reembolso y cancelación. La empresa está obligada a entregarle esta información por escrito y en español. Esto le permitirá reclamar en caso de incumplimiento.

* Recordar la protección de su dinero y datos personales. Use métodos de pago seguros, verifique que la página sea legítima y guarde correos de confirmación.

Viajar al Mundial 2026, es una experiencia irrepetible. Con planificación, compras responsables y conocimiento de sus derechos, usted disfrutará cada momento con la seguridad de que su inversión y su tranquilidad están protegidas.

La Acodeco estará vigilante para evitar situaciones irregulares, pero es necesario que los consumidores se mantengan alerta y no dejarse llevar por anuncios fraudulentos u ofertas engañosas. Cualquier anomalía puede ser reportada a través de Sindi, que funciona las 24 horas los 7 días, mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, X y la página web de esta institución.