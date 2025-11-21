Economía

Acodeco lanza campaña de orientación ante la clasificación de Panamá al Mundial 2026

Redacción Web
21 de noviembre de 2025

Ante la clasificación de Panamá al Mundial 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) puso en marcha una campaña informativa, para evitar posibles situaciones irregulares y evitar fraudes a los fanáticos quieran asistir a los juegos de la selección.

La entidad recomienda planificar las compras y servicios con información confiable, para proteger su dinero. “Antes de reservar, hay que elaborar un presupuesto que incluya transporte, alojamiento, alimentación y boletos; comparar precios y guardar todos los comprobantes”.

Otras recomendaciones de la Acodeco:* Verificar en caso de ofertas, si la misma no tiene la fecha de vigencia o que utilicen expresiones como “hasta agotar existencia”, ya que estas prácticas violan la normativa de protección al consumidor.

* Toda oferta tiene que establecer la fecha de duración, para que el consumidor tenga conocimiento de hasta cuándo puede hacer uso de la misma, o si esta depende de la cantidad que se tenga disponible, se tiene que informar la disponibilidad.

* Comprar boletos y paquetes turísticos solo en sitios oficiales, o en agencias de viaje registradas. No arriesgue su entrada con revendedores, subastas o páginas no autorizadas, pues los tickets podrían ser falsos y no dar acceso a los estadios.

* Exigir contratos claros con todos los términos de servicio, incluyendo políticas de reembolso y cancelación. La empresa está obligada a entregarle esta información por escrito y en español. Esto le permitirá reclamar en caso de incumplimiento.

* Recordar la protección de su dinero y datos personales. Use métodos de pago seguros, verifique que la página sea legítima y guarde correos de confirmación.

Viajar al Mundial 2026, es una experiencia irrepetible. Con planificación, compras responsables y conocimiento de sus derechos, usted disfrutará cada momento con la seguridad de que su inversión y su tranquilidad están protegidas.

La Acodeco estará vigilante para evitar situaciones irregulares, pero es necesario que los consumidores se mantengan alerta y no dejarse llevar por anuncios fraudulentos u ofertas engañosas. Cualquier anomalía puede ser reportada a través de Sindi, que funciona las 24 horas los 7 días, mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, X y la página web de esta institución.

