Acodeco retira más de 200 libras de arroz contaminado y productos vencidos en Los Santos

Durante los operativos de vigilancia y fiscalización de la Administración Regional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en Los Santos, se decomisaron 188.25 libras de arroz contaminado con larvas de polilla y gorgojos, 37 libras de arroz deteriorado, 500 productos vencidos y 34 deteriorados en cinco agentes económicos, informó la institución.

Específicamente, en una gira por Tonosí, se detectó un comercio que mantenía a la venta 412 productos vencidos y 16 deteriorados, mientras que en Las Tablas se sancionó a una estación de combustible por no tener los precios oficiales a la vista, a diferencia de las estaciones de Tonosí, que sí cumplían con las normas de la Secretaría Nacional de Energía.

Finalmente, además de estas inspecciones bajo la Ley 45 de 2007, la entidad realizó jornadas de orientación comercial sobre los descuentos para jubilados y capacitó a consumidores y emprendedores en coordinación con Ampyme, Mides, Minsa y Conadis para garantizar los derechos de la población.