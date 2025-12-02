Acodeco vigilará para evitar especulación en el precio de la cebolla

Ante las quejas de los consumidores sobre la escasez de la cebolla nacional, a pesar de las aseveraciones de los productores de la existencia de este rubro, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que se mantendrá vigilante para evitar posible acaparamiento y aumento de precio.

Ramón Adadi Balid, administrador de la Acodeco, detalló que: “tratamos en todo momento de ver el mercado, de revisar exactamente cuánto hay en inventario de cada uno de los productos, para darle seguimiento y saber si realmente se están cumpliendo o no con las estipulaciones, que el consumidor no sea afectado”.

Agregó que, “haremos las verificaciones, no solo para evitar la especulación, sino también el acaparamiento, que muchas veces sucede al esconder el producto para que el precio suba. También esos comerciantes son multados y cuando tenemos ese tipo de situaciones, vamos a procesos legales contra esos inescrupulosos que acaparan en el mercado para agarrar y desfavorecer al panameño como consumidor”.

Adadi recomendó a los consumidores caminar y comparar un poco. “Muchas veces en los lugares más grandes, encuentran mejores precios, pero también en los mercados públicos existen buenos precios. Ustedes como consumidores tienen la responsabilidad de informarse y comparar. Converse con sus colegas, sus vecinos y amistades para ver dónde encuentran los precios más bajos”.

Cabe señalar que, a través de los monitoreos de precios que realiza el Departamento de Información de Precios y Verificación de esta institución, se estará informando sobre los precios de la canasta básica de alimentos en los distintos lugares.

La autoridad destacó que la cebolla nacional e importada es un producto que no se encuentra bajo el control de precio, por lo que sus costos están sujetos a libre oferta y demanda.