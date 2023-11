Actividad de pequeños productores interrumpida

T.Jiménez | “Aunque en la provincia de Panamá Oeste no se ha dado un desabastecimiento grave de alimentos, empiezan a faltar productos como el tomate, plátano, repollo y lechuga”, expresó Leonel Benítez, productor del área.

También, reportan afectaciones en los pequeños productores de comunidades alejadas que no han podido trasladarse para vender productos como de costumbre.

Ada Pinzón, presidenta de la Asociación de Productores de Panamá (Aprodepa) comentó que “se reporta problema para el traslado de insumos a las granjas avícolas y de porcinos. Igualmente para sacar los animales hacia donde se venden”.

Por su parte, Leonel Amet Olmos, presidente electo de la Cámara de Comercio de Panamá Oeste, reportó que hay afectaciones en algunas empresas porque los empleados tienen problema para movilizarse debido a los cierres.

“Hay muchas empresas que sus colaboradores no han podido llegar, no han podido tener suficiente movimiento, hay que pagar planilla y seguros. Y cómo vamos hacer eso si nuestros colaboradores no han podido llegar a las empresas”, dijo el líder empresarial.