Aeropuertos regionales superan los 700,000 pasajeros en 2025

El movimiento de pasajeros en los aeropuertos regionales administrados por Tocumen S.A. creció un 3% en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas suministradas por la Vicepresidencia de Planificación y Estrategia de la entidad aeroportuaria.

Según los datos, en el año 2025 se registró un máximo histórico de 781,871 pasajeros, mientras que en 2024 la cifra fue de 758,275. El incremento de 23,596 pasajeros en el acumulado global registrado entre enero y diciembre de 2025.

La red de aeropuertos gestionada por Tocumen S.A. está conformada por las terminales aéreas Enrique Malek, en David, provincia de Chiriquí; Panamá Pacífico, al oeste de la capital; Scarlett Martínez, en Río Hato, provincia de Coclé; y Enrique Jiménez, en la provincia de Colón.

El movimiento de aeronaves en los aeropuertos regionales de Río Hato, David, Colón y Panamá Pacífico alcanzó en 2025 un total de 32,036 operaciones, lo que supone una variación positiva del 22% y una diferencia de 5,882 operaciones adicionales frente a las registradas en 2024.

En cuanto a la conectividad aérea, el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, provincia de Coclé, recibió durante 2025 vuelos de aerolíneas como Air Transat, así como operaciones chárteres de Sunwing Airlines y WestJet, que mantienen vuelos turísticos directos desde Canadá en el marco de la temporada de invierno del hemisferio norte.

El Aeropuerto Enrique Malek de Chiriquí mantiene operaciones regulares de Air Panamá, así como las rutas operadas por Copa Airlines y Wingo, desde y hacia la Terminal doméstica en la T2 de Tocumen, fortaleciendo los enlaces entre el occidente del país y la capital. A su vez, las aerolíneas Aeroregional, de Ecuador, y Wingo operan rutas desde y hacia el Aeropuerto Panamá Pacífico, ampliando las opciones de conexión regional y contribuyendo a la diversificación de la oferta aérea.

El gerente general de Tocumen S.A., José Ruiz Blanco, subrayó que los resultados de 2025 confirman el valor estratégico de los aeropuertos regionales para el desarrollo del país. “El crecimiento sostenido en pasajeros y operaciones demuestra nuestro compromiso con el fortalecimiento del turismo, la conectividad aérea y la competitividad de Panamá. Cada aeropuerto regional cumple un rol clave en la integración del territorio, en la atracción de inversiones y en la generación de oportunidades para las comunidades locales”, afirmó.