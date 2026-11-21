Dos petroleros fueron atacados este sábado en el estrecho de Ormuz, epicentro de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, informó la agencia marítima británica UKMTO, mientras Teherán aseguró que uno de los buques se incendió tras chocar con una mina naval.

“Un petrolero que navegaba hacia la salida del estrecho de Ormuz fue alcanzado en la popa por un proyectil de origen desconocido. Por el momento no se han reportado víctimas”, indicó la agencia, que agregó que un segundo buque fue alcanzado en la sala de máquinas.

Antes de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural comercializados en el mundo transitaban por este estrecho.

Desde entonces, Irán ha restringido el paso por esta vía marítima estratégica y ataca a los barcos que intentan atravesarla sin su autorización.

“Antes del mediodía de hoy, un petrolero infractor que había penetrado en una zona restringida al este del estrecho de Ormuz se incendió tras chocar con una mina naval”, señalaron las fuerzas navales iraníes en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Según Teherán, el buque navegaba con los sistemas de identificación y navegación apagados, incumpliendo las advertencias emitidas y las normas de tránsito marítimo.

En las últimas semanas, Irán ha informado en varias ocasiones de incidentes similares en Ormuz, atribuyéndolos a minas navales.

Sin embargo, el ejército estadounidense afirmó recientemente haber despejado de minas las principales rutas marítimas del estrecho.

Washington respondió al bloqueo iraní de Ormuz con un contrabloqueo de los puertos iraníes, mientras que la marina estadounidense despliega buques de guerra para escoltar a los petroleros que cruzan el estrecho.

Irán aseguró además el sábado haber derribado un dron estadounidense sobre la isla de Qeshm, situada en el estrecho.