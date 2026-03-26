Agricultores reciben capacitación para el uso responsable de plaguicidas

La Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios y Maquinarias (ANDIA) organizó un taller de formación, divulgación de buenas prácticas y mensajes de concienciación acerca del uso responsable y consciente de los plaguicidas en la producción agrícola.

“El riesgo no está en la herramienta, sino en el uso que se le da. Por eso apostamos a la capacitación agrícola como la principal vía para proteger el suelo, el agua y la vida. Hacer docencia a nuestros agricultores significa proteger a las comunidades, al ambiente y a las próximas generaciones”, señaló un vocero de ANDIA.

Entre las buenas prácticas promovidas se destacan la lectura obligatoria de etiquetas, la correcta dosificación, el uso de equipos de protección personal y la aplicación técnica adecuada; medidas que reducen significativamente cualquier impacto ambiental y fortalecen la productividad agrícola.

La capacitación a los productores agrícolas también cumple un rol preventivo, estimó la organización. “El mal uso de plaguicidas puede generar afectaciones al entorno, por lo que informar, capacitar y acompañar al agricultor resulta clave para evitar riesgos y fomentar una relación más equilibrada entre producción y ambiente”, recalca el comunicado del gremio, que agrupa a un número importante de los distribuidores de plaguicidas del país.

En Panamá, los plaguicidas son herramientas necesarias dentro de la producción agrícola, siempre que se utilicen de forma correcta, informada y conforme a las indicaciones técnicas del fabricante. Su aplicación responsable permite controlar plagas, reducir pérdidas en los cultivos y asegurar alimentos de calidad, minimizando riesgos para el entorno.