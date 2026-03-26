Economía

Agricultores reciben capacitación para el uso responsable de plaguicidas

Agricultores reciben capacitación para el uso responsable de plaguicidas
Cortesía
Redacción Web
26 de marzo de 2026

La Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios y Maquinarias (ANDIA) organizó un taller de formación, divulgación de buenas prácticas y mensajes de concienciación acerca del uso responsable y consciente de los plaguicidas en la producción agrícola.

“El riesgo no está en la herramienta, sino en el uso que se le da. Por eso apostamos a la capacitación agrícola como la principal vía para proteger el suelo, el agua y la vida. Hacer docencia a nuestros agricultores significa proteger a las comunidades, al ambiente y a las próximas generaciones”, señaló un vocero de ANDIA.

Entre las buenas prácticas promovidas se destacan la lectura obligatoria de etiquetas, la correcta dosificación, el uso de equipos de protección personal y la aplicación técnica adecuada; medidas que reducen significativamente cualquier impacto ambiental y fortalecen la productividad agrícola.

La capacitación a los productores agrícolas también cumple un rol preventivo, estimó la organización. “El mal uso de plaguicidas puede generar afectaciones al entorno, por lo que informar, capacitar y acompañar al agricultor resulta clave para evitar riesgos y fomentar una relación más equilibrada entre producción y ambiente”, recalca el comunicado del gremio, que agrupa a un número importante de los distribuidores de plaguicidas del país.

En Panamá, los plaguicidas son herramientas necesarias dentro de la producción agrícola, siempre que se utilicen de forma correcta, informada y conforme a las indicaciones técnicas del fabricante. Su aplicación responsable permite controlar plagas, reducir pérdidas en los cultivos y asegurar alimentos de calidad, minimizando riesgos para el entorno.

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