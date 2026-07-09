Aguadulce apuesta por puertos y agro para reactivar economía y generar empleo

Empresarios de Aguadulce, en la provincia de Coclé, aseguraron que buscan diversificar la base económica del distrito mediante la ejecución de proyectos y el fortalecimiento del sector agropecuario, con el objetivo de generar empleos y atraer nuevas inversiones.

De acuerdo con los líderes empresariales, iniciativas como la Ley de Bioetanol, el desarrollo de puertos y el fortalecimiento del sector agropecuario, podrían dinamizar distintas actividades.

El alcalde de Aguadulce, Cristian Eccles, indicó que “el distrito se ha mantenido en crecimiento y la apertura de nuevas franquicias alimentarias ha permitido mantener esa estabilidad”.

No obstante, reconoció que el principal impacto de la recesión económica mundial, ha sido el desempleo. “Como ha ocurrido a nivel nacional, la falta de empleo ha provocado un crecimiento de la informalidad, una realidad que se observa tanto en la capital como en el resto del país”, manifestó Eccles. Detalló que “las principales empresas exportadoras están en Aguadulce”. Además, “tenemos la producción de caña que ha mejorado”.

Eccles comentó que se requieren normas que impulsen el desarrollo del distrito. Dijo que “la Ley de Bioetanol nos ayudaría mucho, al igual que las regulaciones que debe establecer el Gobierno para fortalecer el área portuaria y desarrollar una zona económica multimodal. Si eso se concreta, sería un gran impulso para Aguadulce”.

En tanto, Amalia Vásquez, presidente de la Cámara de Comercio de Coclé, manifestó que “Aguadulce ha sido tradicionalmente un distrito industrial vinculado a la producción de azúcar para el mercado nacional y de exportación”.

Asimismo, detalló que “es momento de promover la instalación de nuevas empresas de diversos sectores que generen plazas de empleo, al igual que proyectos estatales que atraigan el establecimiento de profesionales en el distrito, con poder adquisitivo para la instalación de proyectos comerciales y educativos”.

Vásquez también dijo que “es fundamental restablecer la entrada del sistema de transporte público al centro de Aguadulce, muchos residentes optan por realizar sus compras en otros distritos e incluso en otras provincias, ya que les resulta más económico pese a que el tiempo de traslado es mayor”.

Por su parte, Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), manifestó que “Aguadulce necesita un proyecto de gran impacto que genere empleos y dinamice el comercio”.

En ese sentido, subrayó que “el proyecto del puerto no termina de arrancar y preocupa que las expectativas no se concreten. También se deben impulsar obras de infraestructura, incentivar la construcción de viviendas, fortalecer el comercio y el sector industrial”.

Botelló añadió que “la Ley de Bioetanol podría incentivar nuevamente el cultivo de caña, cuya producción ha disminuido por la automatización de la siembra y la cosecha, reduciendo la demanda de mano de obra”.