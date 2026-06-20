Alberto López Tom presenta la Nómina Azul para las elecciones de APEDE 2026-2027

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) informó que el empresario Alberto López Tom presentó oficialmente la Nómina Azul, con la que participará en las elecciones de la organización para el período 2026-2027.

Según el gremio, la propuesta está integrada por profesionales y líderes empresariales de diversos sectores económicos, con el objetivo de fortalecer el papel de APEDE como espacio de análisis, incidencia y construcción de propuestas para el desarrollo sostenible del país.

La nómina está conformada por Alberto López Tom como candidato a presidente, junto a Lourdes Fong, Edgar Ivankovich, Amauri Castillo, Janitze Torres, Otto Wolfschoon III, Eric Molino, Jeannette Bravo, Ahmed Elineser, Gina Forte y Alfredo Tovar como aspirantes a la junta directiva.

Durante la presentación, López Tom destacó el aporte de la empresa privada a la generación de inversión, empleo y oportunidades para los panameños. Asimismo, resaltó el papel histórico de APEDE en la promoción de propuestas orientadas al fortalecimiento institucional y al desarrollo nacional.

Como parte de la actividad, se realizó un panel sobre la trayectoria e influencia de la organización en la vida nacional. Además, los expresidentes de APEDE Rubén Castillo, Juan Gabriel González, Temístocles Rosas y Mercedes Eleta de Brenes expresaron su respaldo a la propuesta liderada por López Tom.

APEDE indicó que la Nómina Azul plantea como principales ejes de trabajo el fortalecimiento institucional del gremio, la promoción de la competitividad, el impulso de políticas públicas que favorezcan el crecimiento económico sostenible, el fortalecimiento de la educación y la formación de nuevos liderazgos empresariales.