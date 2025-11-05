Alcalde Mizrachi promociona a Panamá como destino de inversión para neoyorquinos

El alcalde del distrito de Panamá Mayer Mizrachi hizo un llamado a los residentes de Nueva York que buscan nuevas oportunidades de inversión a considerar a Panamá como destino ideal para desarrollar proyectos y contribuir al crecimiento económico del país.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Mizrachi resaltó las ventajas competitivas de Panamá entre ellas su economía dolarizada, estabilidad para los negocios y un clima favorable al libre mercado. “Panamá es un país dolarizado, favorable a los negocios, al capitalismo y a Estados Unidos; un lugar seguro y acogedor para personas de todas las culturas y religiones”, afirmó.

El alcalde también destacó los beneficios fiscales del país asegurando que los impuestos en Panamá “son más bajos que en Florida” y subrayó que no existen impuestos sobre ingresos extranjeros, ganancias de capital ni dividendos, lo cual podría resultar atractivo para inversionistas internacionales.

La declaración surgió tras conocerse encuestas que indican que un número creciente de neoyorquinos evalúa mudarse a Miami. Mizrachi aprovechó este dato para sugerir que Panamá puede ser una mejor alternativa.

El funcionario ha mantenido una estrategia de promoción internacional, destacando a Panamá como destino para negocios, turismo y eventos de gran escala con el propósito de atraer capital extranjero y dinamizar la economía local.