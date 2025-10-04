$!Alcaldía anuncia convocatoria para permisos de venta en fiestas patrias

La Alcaldía de Panamá está convocando a los microempresarios interesados en obtener permisos de venta para participar en las Fiestas Patrias del 3 y 4 de noviembre.

La Dirección de Servicios a la Comunidad informó que se habilitarán un total de 130 cupos para esta jornada, invitando a los emprendedores a asegurar su espacio en las celebraciones nacionales.

El proceso inicia el próximo lunes, 6 de octubre, con la entrega de formularios de solicitud de permisos. Los interesados deberán presentarse a las 8:00 a.m., en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el Edificio Hatillo, para recoger la documentación.

Una vez completado el papeleo, la fecha límite para realizar el pago de las tasas correspondientes será el 15 de octubre en la Ventanilla Única de la Alcaldía. Finalmente, los permisos provisionales serán entregados a los seleccionados el 28 de octubre.

Requisitos y costos

Los microempresarios deberán presentar una serie de documentos para formalizar su solicitud. Es indispensable entregar:

- Una nota dirigida al alcalde Mayer Mizrachi

- Copia de la cédula de identidad

- Copia de los dos carnés de manipulador de alimentos (blanco y verde), si la actividad lo requiere

- Un Paz y Salvo Municipal con valor de $1

- Los costos administrativos que deben cubrir los vendedores suman $30.00, distribuidos de la siguiente manera: $10.00 para el Municipio, $10.00 para el MINSA y $10.00 para la AAUD.

Advertencia importante: Para aquellos que planeen vender alimentos inflamables o que requieran equipo especial de seguridad, se debe añadir una tasa adicional de $50.00 a favor del Cuerpo de Bomberos.