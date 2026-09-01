Alcaldía de Panamá exonerará de impuestos a nuevos emprendedores por dos años

La Alcaldía de Panamá aprobó la exoneración del 100% de los impuestos municipales sobre las actividades comerciales y lucrativas de las nuevas sociedades de emprendimiento, por un periodo de hasta dos años.

La iniciativa, sustentada en el Acuerdo Municipal 142 del 19 de mayo de 2026, aplica para emprendedores que reporten ingresos brutos anuales de hasta B/. 200,000.00. Se trata de la primera vez que un municipio implementa este tipo de beneficio, informó la institución.

“Este mecanismo, nunca aplicado, tiene como propósito incentivar el desarrollo del emprendimiento para que ese dinero les permita reinvertir en capital humano, infraestructura y expansión operativa, contribuyendo directamente a la generación de empleo en el distrito de Panamá”, explicó el alcalde Mizrachi.

La norma también establece la exoneración de la totalidad del tributo por rótulo para emprendedores con sociedades aforadas que estén al día con sus obligaciones tributarias y mantengan su paz y salvo.

Para las sociedades con morosidad, el Acuerdo 142 contempla un beneficio adicional: una moratoria de tres meses con exoneración de multas, recargos e intereses durante dicho periodo.

Según datos de la Alcaldía de Panamá, actualmente existen alrededor de 740 sociedades de emprendimiento activas en el distrito capital. Con esta reducción de la carga tributaria, la comuna proyecta un incremento en el registro de nuevos emprendimientos.