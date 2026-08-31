Alcaldía de Panamá fija nuevos horarios para el expendio de bebidas alcohólicas

La Alcaldía de Panamá fijó nuevos horarios reguladores para la venta de bebidas alcohólicas en el distrito capital. De acuerdo con el Decreto Alcaldicio N.° 5 del 4 de agosto de 2026, los comercios podrán operar de domingo a miércoles de 9:00 a.m. a 3:00 a.m., y de jueves a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 a.m. Para operar pasadas las 11:59 p.m., los locales deberán contar con un permiso nocturno vigente emitido por la autoridad municipal. La medida busca ordenar la actividad comercial nocturna y unificar los criterios para los establecimientos que expenden licor, según informó la institución.

El decreto contempla además horarios especiales para zonas de alta afluencia turística y comercial. En ese sentido, en el Casco Antiguo, la Calzada de Amador y en centros comerciales con una superficie mínima de 100,000 metros cuadrados se aplicarán disposiciones diferenciadas, que toman en cuenta su dinámica propia y el flujo constante de visitantes.

La Alcaldía indicó que todos los establecimientos deberán mantener al día sus permisos y cumplir rigurosamente con las normas nacionales y municipales sobre emisión de ruido. Asimismo, la entidad fiscalizará el cumplimiento de estas disposiciones, las cuales entrarán en vigor siete días calendario después de la promulgación del decreto.