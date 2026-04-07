Alza del combustible eleva costos operativos, insumos y alimentos

El alza del precio del combustible ha elevado el costo de alimentos, productos de primera necesidad, fertilizantes e insumos agropecuarios, además ha encarecido la operatividad de diversas empresas y el movimiento o traslado de mercancías, explicaron líderes de distintos gremios.

Desde el pasado 20 de marzo, la gasolina de 95 octanos pasó de costar B/.0.95 a B/.1.14 por litro, la de 91 octanos pasó de B/.0.89 a B/.1.07, mientras que el diésel subió de B/.0.90 a B/.1.21 por litro.

En este contexto, Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), dijo que “el aumento en el costo del combustible ya está impactando los fletes y encareciendo insumos, materiales de empaque y materias primas importadas para el sector industrial”.

En tanto, Rino Tamburelli, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (AREA), señaló que “el alza en los precios de la gasolina está encareciendo los productos, especialmente los del mercado, cuyos costos cambian constantemente”.

Tamburelli agregó que “aunque los restaurantes intentan no subir sus precios, la situación lo dificulta”. Además, comentó que “la afluencia de clientes ha disminuido, sobre todo en horario nocturno”.

Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA), explicó que “el diésel es clave para el transporte de víveres, el uso de maquinaria y la conservación de productos en frío, y ya las navieras han anunciado aumentos cercanos al 40%”.

Pretelt añadió que “debemos saber cómo controlar los gastos y priorizar nuestros requerimientos, el comercio lo que menos queremos es aumentar los precios”.

Mientras, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, dijo que “en Azuero ya enfrentamos una baja ocupación turística, y el aumento en el precio del combustible agrava aún más la situación al reducir la movilidad de los visitantes y aumentar los costos operativos de los negocios, en medio de bajas reservas hoteleras que se aproximan”.

Por parte, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), manifestó que “el alza de la gasolina no solo tiene un impacto negativo, sino que también genera incertidumbre, ya que no se sabe hasta cuándo se mantendrá esta situación”.

Jiménez concluyó que “en el caso de los fertilizantes y agroquímicos, al ser productos importados, sus costos dependen de factores externos, lo que los hace más caros y variables”.