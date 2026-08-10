$!Alza del combustible sigue presionando la economía de los hogares y sectores productivos

La tendencia al alza en los precios del combustible continúa presionando los presupuestos de los hogares y las empresas, encareciendo el transporte de mercancías, el costo de los alimentos y bienes y servicios básicos, aseguran economistas, empresarios y consumidores.

De acuerdo a los datos oficiales, el litro de gasolina pasó de costar B/.0.89 en febrero a B/.1.27 en julio. El aumento representa B/.0.38 más por litro, equivalente a un incremento del 42.7% en cinco meses. Este ajuste impacta directamente el bolsillo de los conductores. Por ejemplo, llenar un tanque de 40 litros ahora cuesta B/.15.20 más que a inicios de año. El alza en el combustible también presiona otros sectores como transporte, alimentos y distribución, debido a la dependencia del derivado del petróleo en la cadena logística. Analistas señalan que la variación responde a factores internacionales que impactan en el precio del crudo y al ajuste mensual que se aplica en el país.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, ha menciona que “el bolsillo de los panameños está afectado, en esta coyuntura, por temas externos que están incidiendo en el costo de las cosas”.

Añadió que “está el conflicto en Ormuz, el precio del combustible ha subido drásticamente, eso impacta de forma transversal los productos que nosotros consumimos”.