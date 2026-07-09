$!Alza del petróleo volverá a presionar costos de servicios y alimentos

El alza en los precios del combustible, el encarecimiento del transporte de mercancías, los fletes marítimos, las materias primas, los fertilizantes y los alimentos, son algunos de los efectos que resentirá la economía panameña con la reactivación del conflicto en Oriente Medio, advirtieron economistas.

Los mismos explicaron que ya el mercado internacional comenzó a reaccionar y en menos de 24 horas, el precio del barril del petróleo Brent del mar del Norte superó los 80 dólares. Mientras que el West Texas Intermediate, subió hasta los 73,52 dólares.

Los economistas afirmaron que el aumento en los precios del crudo, impacta en el costo final de diversos productos y servicios. Situación que obliga a las personas a reducir el consumo y por ende se desacelera la economía.

El economista Patricio Mosquera, explicó que, “cuando aumenta la tensión en Medio Oriente, el mercado incorpora más incertidumbre sobre la producción, el transporte marítimo y rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz”.

Mosquera agregó que Panamá “es una economía abierta, importadora de combustibles y muy conectada al comercio internacional. Si el precio del petróleo y otros energéticos suben, puede trasladarse gradualmente a gasolina, diésel, transporte, logística, costos de producción y algunos precios al consumidor”.

En tanto, el expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada, afirmó que “el mayor impacto para el país será que el diésel, los aceites lubricantes y otros productos derivados comenzarán a encarecerse y, por ende, también aumentarán los costos de los fertilizantes utilizados en la producción agropecuaria, las materias primas y los alimentos”.

Por su parte, el economista Eric Molino, señaló que “este tipo de circunstancias genera una presión al alza sobre los precios de los fletes, los fertilizantes y los alimentos”. Además, resaltó que “el impacto se refleja primero en el combustible y, posteriormente, en el resto de las materias primas. A medida que esos aumentos se trasladan a las distintas etapas de producción y el consumidor final termina asumiendo ese incremento en los precios”.