AMP: Embarcaciones capturadas por Estados Unidos no pertenecen al registro de buques panameño

El buque petrolero Bella-1 dejó de pertenecer al registro de buques de Panamá el 7 de octubre de 2024, mientras que a la nave M Sophia se le canceló el registro el 23 de enero de 2025, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), luego de información que relacionada estas embarcaciones con Panamá.

El pasado miércoles 7 de enero, las autoridades de Estados Unidos informaron que interceptaron la embarcación identificada como M/T Sophia, la cual “operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe”.

La nave fue clasificada como parte de la “flota oscura”, pues operaba sin bandera y bajo sanciones, un mecanismo utilizado comúnmente para evadir los controles internacionales.

Washington también confirmó la interceptación de otro petrolero en el Atlántico Norte. La embarcación rusa, conocida anteriormente como Bella-1 y rebautizada recientemente como “Marinera” tras cambiar su registro, fue acusada de violar las sanciones estadounidenses y formar parte de la “flota fantasma” que Moscú utiliza para sortear restricciones energéticas.

En el comunicado, la AMP reitera su compromiso con la transparencia, la cooperación internacional y el estricto cumplimiento de las normas que rigen la seguridad y legalidad del transporte marítimo.