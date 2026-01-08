AMP: Embarcaciones capturadas por Estados Unidos no pertenecen al registro de buques panameño

El buque petrolero Bella-1 dejó de pertenecer al registro de buques de Panamá el 7 de octubre de 2024, mientras que a la nave M Sophia se le canceló el registro el 23 de enero de 2025, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), luego de información que relacionada estas embarcaciones con Panamá.El pasado miércoles 7 de enero, las autoridades de Estados Unidos informaron que interceptaron la embarcación identificada como M/T Sophia, la cual 'operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe'.La nave fue clasificada como parte de la 'flota oscura', pues operaba sin bandera y bajo sanciones, un mecanismo utilizado comúnmente para evadir los controles internacionales.Washington también confirmó la interceptación de otro petrolero en el Atlántico Norte. La embarcación rusa, conocida anteriormente como Bella-1 y rebautizada recientemente como 'Marinera' tras cambiar su registro, fue acusada de violar las sanciones estadounidenses y formar parte de la 'flota fantasma' que Moscú utiliza para sortear restricciones energéticas.En el comunicado, la AMP reitera su compromiso con la transparencia, la cooperación internacional y el estricto cumplimiento de las normas que rigen la seguridad y legalidad del transporte marítimo.