Anuncian los nuevos precios de los combustibles

La Secretaría Nacional de Energía reveló que el precio de la gasolina de 95 octanos registrará una leve alza a partir del próximo viernes, 9 de enero de 2026, mientras que el precio de la gasolina de 91 octanos se mantiene y el del diésel bajará.

El litro de gasolina de 95 octanos costará B/.0.840 (+0.008), la gasolina de 91 octanos se mantiene en B/.0.782 y el diésel costará B/.0.763 (-0.006).

Los precios por galón para la gasolina de 95 octanos serán de B/.3.17, la gasolina de 91 octanos: B/.2.95 y el diésel: B/.2.88.

Estos costos estarán vigentes hasta el 23 de enero. La entidad les recuerda a los consumidores que Panamá importa el 100% del combustible que utiliza, por lo que los precios en las estaciones dependen de lo que ocurra en el mercado internacional. Cada 15 días, el precio se ajusta según cuánto cuesta comprar ese combustible afuera y traerlo al país, sumando transporte, operación e impuestos. De ahí sale el precio final.