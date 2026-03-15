APEDE pide menos burocracia para impulsar inversión y empleo

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) reiteró la importancia de reducir la burocracia y agilizar los procesos administrativos para fortalecer el clima de inversión en Panamá y generar más oportunidades de empleo.

“Cuando los procedimientos se prolongan o se vuelven impredecibles, las inversiones se postergan y con ellas también se retrasan nuevas oportunidades de empleo”, señaló Giulia De Sanctis, presidenta de APEDE, al referirse a los retos que enfrentan empresas y emprendedores en la gestión de trámites y permisos.

La organización indicó que fortalecer el clima de inversión requiere avanzar en la desburocratización de la gestión pública, impulsar la digitalización y garantizar procesos más ágiles y eficientes en las instituciones del Estado.

De acuerdo con el análisis de APEDE, basado en la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el país muestra señales mixtas en materia laboral. Entre los aspectos positivos destaca que la tasa de participación laboral alcanzó el 64%, con 2.19 millones de personas en la población económicamente activa, unas 45 mil más que en la medición anterior.

La entidad explicó que este aumento está impulsado principalmente por una mayor participación de mujeres en el mercado laboral.

En cuanto a la generación de empleo, la población ocupada llegó a 1.96 millones de personas, con 27,547 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento de 1.4%. Gran parte de estas oportunidades se concentró en el sector servicios, particularmente en transporte y logística, comercio y actividades financieras.

No obstante, la organización señaló que estos avances aún no logran absorber completamente el crecimiento de la fuerza laboral. La tasa de desempleo se ubicó en 10.4%, lo que representa a unas 227 mil personas en búsqueda de trabajo.

El panorama es aún más complejo para los jóvenes. En el grupo de 15 a 24 años, el desempleo alcanza el 23.2%, reflejando las dificultades que enfrenta esta población para insertarse en el mercado laboral.

A este escenario se suma el reto de la informalidad, que alcanza el 47.1% del empleo no agrícola, lo que significa que casi la mitad de los trabajadores se encuentra en condiciones laborales que no garantizan plenamente estabilidad ni acceso a la seguridad social.

Pese a ello, APEDE destacó que el sector empresarial muestra señales de dinamismo. Según un estudio de ManpowerGroup, el 53% de los empleadores planea aumentar su plantilla laboral y Panamá registra una tendencia neta de empleo de 44%, una de las más altas de la región.

Para la organización, el país cuenta con ventajas importantes como su posición geográfica estratégica, conectividad global y una economía de servicios consolidada, además del potencial de sectores como logística, comercio, turismo, tecnología y servicios financieros.

“Cada trámite que se simplifica, cada proceso que se digitaliza y cada permiso que se resuelve con eficiencia envía una señal clara de que Panamá está preparado para crecer”, afirmó De Sanctis.

APEDE reiteró su disposición de trabajar junto al sector público para impulsar reformas que reduzcan la burocracia, fortalezcan el clima de inversión y permitan que más empresas generen oportunidades de empleo para los panameños.