AR Holdings trae a cuatro nuevas tiendas a Panamá

La compañía AR Holdings anunció la apertura de nuevas tiendas en Panamá, que operarán bajo las reconocidas marcas europeas Women’secret, Springfield, Cortefiel y Pedro del Hierro.

Según la empresa, “la llegada de estas marcas refuerza la posición de Panamá como un punto de conexión para las tendencias de moda, impulsado por su diversidad cultural y su ubicación estratégica en el centro del continente”.

Antonio Burgos, director general de AR Holdings, dijo que “los panameños y sus visitantes son amplios conocedores de las propuestas que brindan las marcas europeas en cuanto a estilo, sofisticación y gusto por prendas que se adapten a su personalidad y estilo de vida. Es por esto que traemos marcas que ofrecen una propuesta diferenciadora, con productos de alta calidad y diseño innovador”.

En un comunicado indicaron que “estas tiendas ofrecerán compras que van más allá de las telas y los diseños, incorporando conceptos que transmiten la personalidad y la identidad de cada marca”. Asimismo, “su expansión representará una inversión significativa, con la apertura de múltiples tiendas y la generación de empleos”. Los nuevos puntos de venta estarán ubicados en lugares estratégicos como Multiplaza Pacific y Altaplaza Mall.