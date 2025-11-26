Área económica especial que impulsa el desarrollo del país

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> En conjunto con London &amp; Regional Panamá y la Agencia Panamá Pacífico, se está finalizando un master plan acompañado de un modelo de negocio, para hacer de esta terminal un aeropuerto con capacidad para 15 aviones comerciales y posiciones reservadas para atender contingencias de otros aeropuertos del país y para mover 2,000,000 de pasajeros al año.Una terminal aérea que mueva carga que generaría valor agregado para la industria de aviación y logística, con el potencial de albergar 400,000 m² en arrendamientos. Contamos con una carta de intención de un operador para construir 50,000 m² de hangares en los próximos dos años, generando 1,500 empleos. Y, manteniendo siempre la visión de Estado.