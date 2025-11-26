Economía

Panamá Pacífico y su rol en la industria de semiconductores

Las áreas que corresponden, dentro de la zona de Panamá Pacífico, a las zonas residenciales de las 400 hectáreas disponibles, se han utilizado 100 para las 2,500 residencias actualmente, con una capacidad final de 20,000 viviendas

Panamá Pacífico y su rol en la industria de semiconductores
Panamá Pacífico y su rol en la industria de semiconductores
ML | Casas que pertenecían a residentes de las bases antiguas bases militares de Estados Unidos.
Panamá Pacífico y su rol en la industria de semiconductores
ML | Mulino y Suárez.
Panamá Pacífico y su rol en la industria de semiconductores
Redacción Metro Libre
26 de noviembre de 2025

Panamá Pacífico es un activo estratégico del Estado panameño. Desde su origen, fue concebido para fortalecer la competitividad de nuestro país y para convertirse en un motor económico de la provincia de Panamá y Panamá Oeste.

Cuenta con 410 empresas activas, 10,000 empleos fijos, 50 comercios, 12 sedes definidas como 8 centros educativos y 4 entidades gubernamentales, 2,500 viviendas entregadas, 1 aeropuerto internacional, propiedad de la Agencia y operado por Tucumán SA, con un movimiento anual de 400,000 pasajeros. Hoy se prepara para nuevos retos, como la industria de los semiconductores.

“En un mercado tan amplio, como es la industria de los semiconductores, Panamá está competitivamente posicionada y Panamá Pacífico es una pieza clave, ya que tenemos la capacidad de integrarnos a su cadena de valor, y realizar localmente procesos de ensamblaje, empaque y distribución”, explicó Javier Suárez, administrador de la Agencia Panamá Pacífico.

Agregó que la agencia cuenta con un entorno con incentivos ideales para el sector, con la calidad eléctrica que requieren estas operaciones, y con personal panameño formado en el mismo ecosistema donde labora. “El producto terminado se dirige nuevamente a nuestro aeropuerto internacional, exactamente desde donde ingresó. Panamá Pacífico se convertiría como hub integral dentro de la estrategia nacional de semiconductores”, recalcó Suárez.

Papel clave de la Agencia Panamá Pacífico

ml | Comprometida con el desarrollo de Panamá Pacífico, este año la actual administración, ha logrado un 107% de ingresos, el monto de inversión en infraestructura dentro de esta zona especial.

“Invertimos en la estación de bombeo de agua potable, crítica para Panamá Pacífico y Veracruz, ya que nuestros sistemas están conectados. Estamos trabajando en el nuevo sistema de almacenamiento y distribución de agua potable, un total B/. 7 millones, iniciamos este año con B/. 900 mil. Este nuevo sistema será el que conecta a Panamá Pacífico con la potabilizadora José Rodríguez del IDAAN”, enfatizó el administrador Javier Suárez.

En cuanto a atraer inversión extranjera, en un mundo competitivo, se trabaja de manera organizada, en conjunto a los dos viceministros de comercio exterior para lograr casos de éxito como las empresas 3M, Dell y ABB.

En las zonas destinadas al desarrollo industrial, empresarial y educativo, con 300,000 m² de bodega y 50,000m2 de oficina.
Biografía del administrador

ml | Javier Suárez, es un arquitecto de profesión, para el cargo de administrador de la Agencia Panamá Pacífico.

Obtuvo su licenciatura en Arquitectura de la Escuela de Diseño y Arquitectura de la Universidad del ISTHMUS y una maestría en Diseño y Arquitectura de la Escuela de Diseño e Ingeniería de Elisava en Barcelona. A lo largo de sus 10 años de carrera, Suárez ha desempeñado diversos roles clave, incluyendo gerente operativo del Grupo Suárez Pinzón, arquitecto coordinador de proyectos en la firma Fermur Arquitectura y contralor en la Clínica Dermoestética.

Tags:
potabilizadora
|
Panamá Pacífico
|
industria de semiconductores
|
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR