Arias: Mercosur abrirá puertas al comercio, inversión y empleo

"Convertirnos en Estado Asociado del Mercosur no es un título simbólico, sino una decisión estratégica que abre la puerta a nuevas oportunidades de comercio, inversión y empleo", manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, en el Cámara Opina de este domingo, 26 de octubre.

El empresario también expresó la disposición del gremio para acompañar al gobierno en el proceso de negociación.

“Panamá ha sido, históricamente, un país que conecta. Y ahora damos un paso más allá: nos convertimos en un puerto natural del M3%Mercosur hacia el mundo, un punto de enlace que permitirá al bloque más grande de América del Sur proyectarse hacia nuevos destinos —Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y Asia— aprovechando toda nuestra plataforma logística, comercial y financiera”, añadió.

Destacó que, “nuestra posición geográfica privilegiada, el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, nuestros puertos y aeropuertos interconectados, así como los regímenes especiales que facilitan la inversión y los megaproyectos anunciados recientemente por la Autoridad del Canal de Panamá nos convierten en el socio ideal para que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay amplíen su alcance”.

“Panamá no compite con el Mercosur: lo complementa; ofrecemos acceso ágil a mercados estratégicos, conectividad global y un entorno de negocios estable, moderno y confiable”, puntualizó el empresario.