Arroceros piden importación por la cadena agroalimentaria

A.QUINTERO | Productores de arroz manifestaron su respaldo a la importación del 786,000 quintales de arroz en cáscara, aprobada por el gobierno, al considerar que la medida es necesaria ante el desabastecimiento generado por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, no están de acuerdo que se adopte mediante la figura de decreto de gabinete y pidieron que este tipo de decisiones se realicen a través de acuerdos de cadena agroalimentaria.

Las reacciones surgen luego de que el Consejo de Gabinete autorizara la importación del rubro para garantizar el abastecimiento del consumo nacional hasta el inicio del próximo período de cosecha, ante la disminución de la producción local por los efectos climáticos.

Líderes del sector hicieron énfasis en el marco legal que regula las importaciones de arroz en Panamá, señalando que el Decreto Ejecutivo 14 del 31 de julio de 2025, la Ley 49 de 2017 y el Decreto 132 establecen a la Cadena Agroalimentaria del Arroz como la instancia técnica encargada de recomendar los contingentes de importación por desabastecimiento.

Omar Spiegel, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (FAPAGRAP), indicó que “la importación fue recomendada por los propios productores debido al desabastecimiento existente. más no con el método ilegal que se está tramitando”.

Spiegel agregó que “el contingente que se llevó al gabinete recientemente es un contingente adicional, que se aparta de la recomendación técnica de la Cadena, lo que genera preocupaciones sobre el respeto al proceso legal”.

Por su parte, Franklin Barria, presidente de la Cooperativa de Arroz de Panamá, señaló que “nosotros como productores aconsejamos traer un empalme de consumo de aproximadamente un mes, porque sabemos que hará falta y así evitar problemas de desabastecimiento”.

Barria añadió que “toda importación que se haga al país debe contar con la autorización de la cadena. Nuestra preocupación es que se rompan las reglas y los procedimientos establecidos”.

Asimismo, manifestó que “es necesario mantener una supervisión constante para que el país no se quede sin arroz y para que el abastecimiento se dé por la vía correspondiente, que es la Cadena Agroalimentaria”.