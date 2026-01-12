Autoridades refuerzan la seguridad en traslados marítimos en la provincia de Colón

Desde este mes de enero de 2026 se reforzará la presencia de inspectores en el atracadero de Miramar, un punto donde es frecuente la llegada de migrantes, en la provincia de Colón, anunciaron de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La decisión se anunció tras una reunión entre autoridades de la provincia de Colón y directivos de la AMP.

Alexander De Gracia, subadministrador de la AMP, expresó que “la coordinación interinstitucional busca fortalecer el control, el orden y la seguridad en la zona, así como asegurar operaciones marítimas responsables y debidamente reguladas”.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández, manifestó su satisfacción por el encuentro y las respuestas brindadas por la AMP. “Hemos tenido una retroalimentación muy positiva y la Autoridad nos ha proporcionado parámetros que nos permitirán reforzar el decreto que busca fortalecer las medidas de seguridad en los puertos”, señaló Hernández.

En la reunión participaron, además del personal de la AMP, el gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández; el diputado Nelson Jackson; representantes comunitarios; y autoridades del Servicio Nacional de Migración (SNM) y del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).