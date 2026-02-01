Banconal promueve la inversión estratégica en encuentro trascendental de alto nivel

Durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, Banco Nacional de Panamá (Banconal) lideró una mesa redonda privada de alto nivel con autoridades regionales, tomadores de decisión e inversionistas internacionales, orientada a promover la inversión estratégica en Panamá y la región.

El encuentro fue encabezado por el gerente general de Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, quien destacó el rol estratégico del país como un centro de conexión para el comercio global y para el capital financiero e intelectual, respaldado por una economía sólida, estabilidad institucional y una visión clara de desarrollo sostenible.

Este espacio de diálogo, contó con la destacada participación del Ministerio de Inversiones del Reino de Arabia Saudita y de Saudi Eksab, así como de la Cancillería de la República de Panamá y autoridades ministeriales de Bolivia, Colombia y Paraguay. Asimismo, participaron el Ministerio de Comercio e Industrias representado por S.E. Julio Moltó y el Ministerio de Economía y Finanzas a través de S.E. Fausto Fernández, junto a líderes de gremios empresariales y representantes de los sectores bancario, legal y comercial de Panamá y la región.

Durante la reunión, se resaltó el interés común por fortalecer relaciones de cooperación y explorar oportunidades de inversión alineadas con modelos exitosos de diversificación económica y crecimiento resiliente, capaces de generar valor compartido y desarrollo de largo plazo, explorando oportunidades en sectores estratégicos como infraestructura, energía, agroindustria, educación, promoviendo iniciativas que impulsen la innovación, la sostenibilidad y el progreso de los países participantes.

El diálogo permitió posicionar a Panamá como un socio confiable para inversiones responsables, enfocadas en sectores estratégicos y en la construcción de un entorno económico competitivo, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible.

Con este encuentro, Banco Nacional de Panamá reafirma su compromiso de actuar como facilitador de alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento del país y contribuyan al desarrollo económico de la región, promoviendo una visión moderna, abierta al mundo y orientada al futuro.

Vale la pena destacar que, durante el desarrollo de este foro internacional, el Banco tuvo una participación activa a través de sus líderes. El gerente general, Javier Carrizo Esquivel, fue panelista en la mesa redonda “Estructurar el riesgo para crecer: banca de desarrollo nacional y oportunidades de inversión en la región”, donde se abordaron los desafíos y oportunidades para fortalecer el rol de la banca como catalizadora de inversión sostenible e inclusiva. Además, participó como experto en la mesa cerrada “Capital para Infraestructura y Cierre de Brechas – Fondo como Motor del Crecimiento Regional”.

Asimismo, el subgerente general de Negocios de Banconal, Eric Calderón, participó en una mesa redonda enfocada en la importancia del apoyo y acompañamiento a los productores agropecuarios, reafirmando el liderazgo indiscutible de la entidad como principal impulsor de la banca agropecuaria del país y su compromiso con un modelo de desarrollo que promueva la inclusión financiera y la sostenibilidad del sector.