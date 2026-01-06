$!“Betys”, una empresa familiar clave para exportar pescado en Remedios, Chiriquí

En el corregimiento de El Puerto, distrito de Remedios, a más de 85 kilómetros de la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, se encuentra ubicada la empresa “Betys”, un negocio familiar dedicado a la venta de pescado, hielo, insumos de pesca y carnadas, que se ha convertido en un importante motor económico para la región.

La compañía también vende su producto a “Gabrimar Export Fish”, empresa que exporta pescado a EEUU.

Fernanda Valdés, propietaria del establecimiento, informó que en la actualidad la empresa opera con una flota de nueve botes pesqueros, cuya administración y abastecimiento de insumos están bajo su responsabilidad, garantizando así el adecuado funcionamiento de cada embarcación.

Valdés destacó que la empresa cuenta con vehículos especializados para el transporte del producto, lo que permite su distribución eficiente hacia diversos puntos de venta a nivel nacional, asegurando la cadena de frío y la calidad del pescado.

Como parte de su crecimiento, la joven empresaria señaló que recientemente se implementó una hielera dentro de la empresa, infraestructura que ha resultado clave para abastecer no solo a los botes de la flota, sino también a otras empresas y personas que requieren este servicio.

La propietaria subrayó además que “Betys” genera empleos directo a más de 40 personas, entre pescadores y personal de planta, quienes se encargan de las labores logísticas y operativas dentro del local.

Finalmente, Valdés resaltó el compromiso social de la empresa, que también desarrolla labores altruistas mediante el apoyo al deporte y a diversas causas sociales, iniciativas que según afirmó buscan impactar positivamente a la comunidad y contribuir a su desarrollo integral.