Bolsas de tela con retratos de mascotas, un emprendimiento lleno de arte y creatividad

Dominique Urriola, una emprendedora de 63 años, cuya pasión por la pintura y el objetivo de tener su propio negocio, la impulsaron a especializarse en la elaboración de tote bags o bolsas de tela personalizadas, especialmente con retratos de mascotas. Una propuesta que combina arte, diseño y creatividad.

Urriola explicó que la idea surgió en el 2022. “Comencé haciendo algunos tote bags para amigos y familiares. Al recibir tantos comentarios positivos, decidí formalizar el proyecto”. Agregó que, “muchas personas buscan un recuerdo especial de sus mascotas, pero no encuentran opciones personalizadas y de calidad en el mercado; mi emprendimiento ofrece la posibilidad de capturar esos momentos”.

La emprendedora comentó que, “cada bolsa reutilizable lleva una ilustración única, pintada a mano, que reproduce la mascotas de los clientes, convirtiendo un bolso sencillo, en un artículo personalizado y lleno de significado”. Además, “cada diseño es elaborado con materiales de calidad, como pintura especial y marcadores permanentes para tela”.

Urriola dijo que sus tote bags tienen un precio de entre B/.15.00 y B/.20.00, y las personalizadas van desde los B/.30.00 si se trata de una sola mascota, pero por cada mascota adicional son B/.15.00. Las bosas se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram @made.bydominique.