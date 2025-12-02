Venezuela reautoriza los vuelos de deportación de migrantes de EEUU

Venezuela informó el martes que reautorizó los vuelos de Estados Unidos para deportar migrantes, días después de haberlos suspendido por la advertencia del presidente Donald Trump del "cierre total" del espacio aéreo venezolano.

La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente pese a la tensión entre ambos países por el despliegue militar de Trump en el Caribe.

El mandatario asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, aunque su par venezolano Nicolás Maduro asegura que el objetivo es sacarlo del poder y apoderarse de las riquezas petroleras del país.

La autoridad aeronáutica venezolana "ha recibido la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela", indicó un comunicado del ministerio del Transporte.

"Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves".

Caracas permitirá el ingreso de dos vuelos de la empresa estadounidense Eastern Airlines los días miércoles y viernes.

La migración es un tema bandera del gobierno de Trump.

El estadounidense sostuvo el lunes una reunión con su equipo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela. El domingo confirmó una conversación telefónica con Maduro, de la que no dio detalles.

Unos 75 vuelos con deportados se realizaron este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos, según el gobierno venezolano.