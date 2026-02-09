Bomberos anuncian operativos de prevención para pequeños comerciantes por Carnaval

Un operativo especial de prevención durante las festividades del Carnaval 2026, dirigido principalmente a microempresarios y comercios temporales que participarán en estas celebraciones a nivel nacional, se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de febrero, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) desarrollará inspecciones en los puestos de venta de alimentos y otros negocios temporales, con el objetivo de reducir riesgos de incendios y accidentes en zonas de alta concentración de personas.

La bombera Rosa Rodríguez, de la DINASEPI, explicó que durante las verificaciones se comprobará que las conexiones de gas y eléctricas se encuentren en buen estado, así como que las instalaciones eléctricas no estén colocadas en el suelo. Esto último se debe al riesgo que representa la presencia de agua, la cual puede provocar cortocircuitos u otras situaciones peligrosas.

Como parte de las medidas de seguridad, se exigirá que cada puesto cuente con al menos un extintor de 10 libras. En el caso de los comercios que utilicen equipos de cocción con carbón, deberán disponer, además, de uno o dos recipientes con agua de cinco litros como medida adicional de control ante emergencias.

En relación con los buhoneros que operan dentro de las rutas de los desfiles, el Cuerpo de Bomberos aclara que su regulación corresponde única y exclusivamente a las alcaldías, conforme a las disposiciones municipales vigentes.