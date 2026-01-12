Economía

Caja de Ahorros con nuevos proyectos y sólido crecimiento

Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros, indicó que “la entidad está trabajando en proyectos de inclusión financiera para garantizar beneficios competitivos a los clientes del banco”

Amalia Quintero
12 de enero de 2026

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, aseguró que el banco registra un desempeño financiero sólido y avanza en la renovación de plataformas tecnológicas para facilitar trámites y transacciones de sus clientes.

Farrugia destacó que al cierre del año 2025, la entidad registró utilidades por arriba de los 50 millones de dólares, lo que lo consolida como uno de los bancos más importantes en el país, orientado a impulsar el desarrollo económico y social.

Farrugia comentó que “para este año el banco cuenta con una cantidad significativa de proyectos enfocados en la inclusión financiera, entre ellos la renovación de su plataforma tecnológica, que contempla el lanzamiento de una nueva banca en línea destinada a transformar por completa la experiencia de los clientes y la forma en que actualmente se relacionan con la institución”.

En referencia a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Interés Preferencial, el banquero explicó que, “la Caja de Ahorros mantendrá los mismos términos con los que cerró el año anterior, porque creo que el cambio más significativo en la ley es la tasa de referencia, que hasta hace unos días tenía un techo y ahora se libera para ajustarse al costo del mercado y al fondo de cada institución”.

En relación con el comportamiento de las tasas de interés, el gerente señaló que “la Caja de Ahorros ha mantenido su mayor fortaleza en los créditos interinos de construcción y en los financiamientos hipotecarios”. Detalló que “en el sector de la construcción, la tasa de referencia se ubicó en 6.25%, manteniendo casi dos tercios de la cartera en 2.25, que es la tasa subsidiada”.

¿Qué es la Caja de Ahorros?

ML | La Caja de Ahorros es un banco oficial fundado mediante el Decreto Ejecutivo N° 54 del 15 de junio de 1934, durante el mandato del presidente, Harmodio Arias Madrid. Iniciaron operaciones el 5 de julio del mismo año. Su primer Gerente General fue Don Guillermo De Roux, quien junto a 3 colaboradores y un capital de B/. 150 millones, contribuyeron al progreso económico y social del país.

Perfil de Farrugia

Tiene una Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas de INCAE Business School.

Formó parte de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes y Raíces.

Fue asesor de crédito de pequeñas y medianas empresas en Multicredit Bank.

Fue gerente general de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), oficina de representación en Panamá.

