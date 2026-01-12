Caja de Ahorros con nuevos proyectos y sólido crecimiento

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, aseguró que el banco registra un desempeño financiero sólido y avanza en la renovación de plataformas tecnológicas para facilitar trámites y transacciones de sus clientes.

Farrugia destacó que al cierre del año 2025, la entidad registró utilidades por arriba de los 50 millones de dólares, lo que lo consolida como uno de los bancos más importantes en el país, orientado a impulsar el desarrollo económico y social.

Farrugia comentó que “para este año el banco cuenta con una cantidad significativa de proyectos enfocados en la inclusión financiera, entre ellos la renovación de su plataforma tecnológica, que contempla el lanzamiento de una nueva banca en línea destinada a transformar por completa la experiencia de los clientes y la forma en que actualmente se relacionan con la institución”.

En referencia a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Interés Preferencial, el banquero explicó que, “la Caja de Ahorros mantendrá los mismos términos con los que cerró el año anterior, porque creo que el cambio más significativo en la ley es la tasa de referencia, que hasta hace unos días tenía un techo y ahora se libera para ajustarse al costo del mercado y al fondo de cada institución”.

En relación con el comportamiento de las tasas de interés, el gerente señaló que “la Caja de Ahorros ha mantenido su mayor fortaleza en los créditos interinos de construcción y en los financiamientos hipotecarios”. Detalló que “en el sector de la construcción, la tasa de referencia se ubicó en 6.25%, manteniendo casi dos tercios de la cartera en 2.25, que es la tasa subsidiada”.