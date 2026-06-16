Caja de Ahorros recibe máxima calificación de Moody’s Local

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Moody’s Local Panamá destacó que en términos de posicionamiento, la entidad mantiene una posición relevante en el segmento de hipotecas residenciales, donde, a diciembre de 2025, se ubicaba como la segunda institución de mayor tamaño, mientras que en créditos y depósitos ocupaba la sexta y novena posición, respectivamente. Asimismo, la institución cuenta con una amplia cobertura geográfica y una base de depositantes diversificada y extensa, dentro de la cual destaca la Caja de Seguro Social como uno de sus principales depositantes.