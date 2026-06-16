Economía

Caja de Ahorros recibe máxima calificación de Moody’s Local

Las calificaciones de Caja de Ahorros se fundamentan en la capacidad y propensión de soporte de su único dueño, el soberano de Panamá. El informe también resalta que las puntuaciones se encuentran en lo más alto de la escala nacional

Caja de Ahorros recibe máxima calificación de Moody’s Local
ML | Edificio donde se encuentra la Casa matriz de la Caja de Ahorros. Este está ubicado en la Vía España.
Caja de Ahorros recibe máxima calificación de Moody’s Local
PEXELS | Casitas de madera y una persona contando monedas.
Europa Press
16 de junio de 2026

La Caja de Ahorros de Panamá recibió la ratificación de su calificación AAA.pa con perspectiva estable por parte de Moody’s Local Panamá, considerada la máxima calificación local que puede recibir una institución financiera.

La decisión reconoce la fortaleza financiera de la entidad, su capacidad para cumplir obligaciones y su rol en el acceso a la vivienda y la inclusión financiera en Panamá.

Bajo la gestión de Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, la entidad mantiene una agenda orientada a fortalecer la estabilidad financiera, la gestión prudente de riesgos y el acompañamiento a las familias panameñas.

La evaluación de Moody’s Local Panamá refuerza la capacidad de la entidad para mantener una gestión financiera sólida, respaldada por una adecuada administración de riesgos y una estrategia orientada a generar valor para sus clientes y para el desarrollo del país.

La ratificación se produce en un entorno donde la banca panameña cumple un papel clave en la canalización de crédito, la financiación de vivienda y el respaldo a iniciativas que contribuyen al desarrollo económico.

Para Caja de Ahorros, esta evaluación representa una señal relevante de continuidad operativa, solvencia y credibilidad institucional. La calificación también pone en valor el papel de Caja de Ahorros como entidad orientada a promover la inclusión financiera y facilitar el acceso a la vivienda, dos componentes que forman parte de su misión institucional y continúan siendo relevantes para miles de familias panameñas.

La institución reafirmó que seguirá trabajando para ofrecer una banca sólida, cercana y preparada para acompañar a las familias panameñas en cada etapa de su vida. Con esta ratificación, Caja de Ahorros refuerza su posición dentro del sistema financiero panameño y reafirma su compromiso con la confianza, la estabilidad, la inclusión financiera y la responsabilidad institucional.

Destacan participación en segmento de hipotecas

ml | Moody’s Local Panamá destacó que en términos de posicionamiento, la entidad mantiene una posición relevante en el segmento de hipotecas residenciales, donde, a diciembre de 2025, se ubicaba como la segunda institución de mayor tamaño, mientras que en créditos y depósitos ocupaba la sexta y novena posición, respectivamente. Asimismo, la institución cuenta con una amplia cobertura geográfica y una base de depositantes diversificada y extensa, dentro de la cual destaca la Caja de Seguro Social como uno de sus principales depositantes.

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