Cámara de Comercio destaca impacto económico del Mundial en Panamá

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá aseguró que la participación de la Selección Nacional en el Mundial ya está generando movimiento económico en distintos sectores del país, incluso antes del debut del equipo en la competencia.

A través de un artículo de opinión, el presidente del gremio, Aurelio Barría, destacó que comercios, restaurantes, hoteles, imprentas, agencias de publicidad, empresas de transporte y emprendimientos han comenzado a prepararse para atender la demanda que genera el entusiasmo de los aficionados.

Según Barría, la presencia de Panamá en su segundo Mundial ha impulsado la venta de camisetas, banderas y artículos promocionales, así como la creación de promociones y actividades especiales vinculadas al torneo.

"El Mundial ya comenzó. Se juega desde hace semanas en comercios, restaurantes, hoteles, imprentas, agencias de publicidad, empresas de transporte y emprendimientos que se prepararon para responder a una emoción capaz de movilizar a todo un país", señaló.

El dirigente empresarial sostuvo que, aunque algunos panameños viajarán para acompañar a la Selección, la mayoría seguirá los partidos desde el país, lo que representa una oportunidad para dinamizar el consumo en restaurantes, centros comerciales, hoteles y otros establecimientos.

Barría también destacó que detrás de cada producto o servicio relacionado con el Mundial existe una cadena económica que involucra a productores, distribuidores, vendedores, diseñadores, transportistas y trabajadores de diversos sectores.

Como referencia, recordó que durante noviembre y diciembre de 2022, cuando se celebró la Copa Mundial de Catar, las ventas del comercio al por menor en Panamá alcanzaron los B/.3,567 millones, mientras que los ingresos de hoteles y restaurantes sumaron B/.368 millones.

Aunque reconoció que esos resultados no pueden atribuirse exclusivamente al fútbol, señaló que eventos de alcance mundial tienen la capacidad de estimular el consumo y generar oportunidades para empresas y emprendedores.

El presidente de la Cámara de Comercio hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad, la movilidad y el orden durante el desarrollo del torneo, mientras que instó al sector privado a continuar ofreciendo productos y servicios que permitan aprovechar el impacto positivo de la fiebre mundialista.

”El Mundial ya comenzó. Se juega desde hace semanas en comercios, restaurantes, hoteles, imprentas, agencias de publicidad, empresas de transporte y emprendimientos que se prepararon para responder a una emoción capaz de movilizar a todo un país”, señaló.