Canciller panameño se reúne con parlamentarios suecos

Con el objetivo de lograr el apoyo del Reino de Suecia para excluir a Panamá de la lista de la Unión Europea sobre jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió con el presidente del Parlamento sueco, Andreas Norlén.

Durante el encuentro, el canciller expuso los avances del país en transparencia fiscal y detalló las reformas que el gobierno ejecuta para fortalecer la imagen internacional de la nación.

Posteriormente, el jefe de la diplomacia panameña se reunió con los miembros del Comité de Relaciones Exteriores, organismo encargado de la política exterior de la nación europea, con el fin de promover a Panamá como un destino seguro para las inversiones del norte de Europa.

Ante ellos, se reiteró la determinación de Panamá de consolidarse como un socio estratégico, transparente y con total seguridad jurídica para Suecia en América Latina.

Finalmente, las autoridades panameñas colocaron una ofrenda floral en la tumba del exprimer ministro sueco Olof Palme, en reconocimiento a su respaldo durante la década de 1970 a los tratados que permitieron la reversión del Canal a manos panameñas.