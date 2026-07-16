CCIAP: “Cada día que pasa aumenta la presión económica” por cierre de la mina

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, aseguró que la decisión sobre la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, debe ser “objetiva”, ya que “trasciende décadas” y “cada día que pasa aumenta la presión económica” en el país.

“Es una decisión que trasciende décadas, estamos hablando del futuro del país. El tiempo apremia pero hay que hacerlo de forma objetiva en base a datos y no ha subjetividades o pasiones”, declaró Barría Pino. “Es necesario tomar una decisión al respecto, pero compartimos la decisión del gobierno de hacerlo pausado”, puntualizó.

“Esto no es una decisión de si sí o si no, eso es muy simple. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si como país tenemos el interés y la capacidad de desarrollar un modelo económico minero porque genera progreso, genera empleos, cumpliendo con los niveles más altos ambientales”, dijo el empresario.

El líder de la CCIAP, expresó que “cada día que pasa aumenta la presión desde el punto de vista económico y como país somos conscientes que necesitamos esos empleos porque sabemos todo el impacto económico que generó la suspensión de ese proyecto”.

Barría llamó a que el debate se centre en información técnica y en el impacto que tendrá la actividad minera en la economía, el empleo y las finanzas públicas. Actualmente, un comité de alto nivel ministerial se encuentra analizando el informe de auditoria integral de la mina para definir el futuro del proyecto.