CCIAP: impulsa innovación para fortalecer la economía

ML | La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) realizó ayer, el cuarto encuentro empresarial Re-Thinking Business, en colaboración con ALTRA CX, para líderes que buscan innovar y expandir sus estrategias de negocios.

Durante el evento, Juan Arias, presidente de la CCIAP, destacó que “la Cámara ha sido un pilar del desarrollo económico y empresarial del país a lo largo de su historia. Agregó que, “con Re-Thinking Business, buscamos conectar lo tradicional con la modernidad, fomentar la innovación empresarial, fortalecer las redes de contactos e impulsar el crecimiento económico”.

La CCIAP mencionó que este encuentro brindó a los participantes la oportunidad de conocer las últimas tendencias y explorar soluciones Salesforce a la medida, combinando CRM, inteligencia artificial y herramientas de integración para mejorar los procesos de ventas, servicio, marketing y operaciones.