Economía

Cemento Bayano anuncia millonario plan de inversión

Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial del Grupo Estrella, aseguró que llegaron al país “para seguir invirtiendo y generar más oportunidades de empleo y desarrollo”. Destacó el rol de la mano de obra panameña

Cemento Bayano anuncia millonario plan de inversión
ML | Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial del Grupo Estrella.
Cemento Bayano anuncia millonario plan de inversión
ML | Planta de Cemento Bayano.
Cemento Bayano anuncia millonario plan de inversión
Pexels | Analizan datos.
Yessika Calles
30 de octubre de 2025

El Grupo Estrella, nuevo propietario de Cemento Bayano, que estaba en manos de la empresa mexicana CEMEX, anunció un multimillonario plan de inversión en Panamá para expandir su capacidad productiva y fortalecer su posición en el mercado local.

Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial del Grupo Estrella, dijo que buscan consolidar su posición en el mercado panameño y contribuir al desarrollo del país, generando más oportunidades de empleo y apostando a los polos de desarrollo en las provincias.

En un conversatorio con periodistas, Maniscalco, explicó que el plan de inversión incluye la producción de cemento de especialidad para obras específicas que se construyen en el país, como túneles, puentes y monorrieles.

“Vamos a ir profundizando las inversiones en cemento de especialidad, en base a las necesidades, porque Panamá es un país de obras especializadas, por lo que vamos a ofrecer productos de mayor durabilidad”, dijo Maniscalco. Añadió que van a “seguir invirtiendo en la planta de cemento para mantener la productividad, reforzar los canales de distribución tanto de cemento como de concreto para dar una oferta de servicio de primera calidad”.

La planta de cemento Bayano tiene capacidad para abastecer todo el mercado panameño, que actualmente demanda alrededor de 1.1 millón de toneladas de cemento. Aseguró que en el momento que vayan mejorando los sistemas logísticos en Panamá, la empresa podrá triplicar sus exportaciones de cemento.

Según el presidente del Grupo, Panamá es visto como un país atractivo para la inversión debido a su estabilidad política y monetaria, con un sistema financiero robusto y una ubicación estratégica que conecta el Caribe, Centroamérica, Suramérica, Asia y Europa.

“Panamá es un país donde cualquiera puede invertir sin correr riesgo. Vimos un país que tiene oportunidad de crecer”, aseguró Maniscalco.

Compra de la compañía

ML | El pasado 6 de octubre de 2025, el Grupo Estrella anunció la compra de los activos de Cemex Panamá, por más de 200 millones de dólares, “expandiendo su unidad de negocio de Cemento PANAM en República Dominicana”. La adquisición en Panamá incluye la operación de la planta de Cemento Bayano con dos líneas de producción integradas, así como todos sus activos relacionados con cemento, plantas de concreto y agregados.

La empresa tiene 42 años de trayectoria, es un referente de la construcción en República Dominicana.
12
años de presencia en Panamá tiene la empresa Grupo Estrella.
Perfil del Giuseppe Maniscalco

ML | Giuseppe Maniscalco es ejecutivo sénior con una sólida trayectoria en la industria de materiales de construcción, desempeñando cargos de director general en Europa, Latinoamérica y Asia. Cuenta con un historial comprobado de mejoras tangibles en los resultados financieros. Posee amplia experiencia en el incremento de ingresos mediante la optimización de la penetración de mercado y la estrategia de precios.

Tags:
Inversión
|
Planes
|
Giuseppe Maniscalco
|
cemento Bayano
|
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR