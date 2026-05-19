$!Centros comerciales: vitrinas clave para emprendedores

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> En la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ofrece el Espacio del Emprendedor, una iniciativa orientada a brindar apoyo a micro y pequeños empresarios del país, indicó su director general Raúl Fernández.Explicó que 'este programa funciona como una plataforma de orientación y acompañamiento donde los emprendedores pueden acceder a información, capacitación y herramientas para fortalecer sus negocios, formalizarse y mejorar su competitividad en el mercado'. Fernández indicó que cuentan con cuatro Espacios del Emprendedor y un buen modelo de asesoramiento.