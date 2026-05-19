Economía

Centros comerciales: vitrinas clave para emprendedores

Los malls se han convertido en una plataforma para emprendedores debido al alto flujo de visitantes, la mayor visibilidad para sus productos y la estrategia de incorporar ferias y espacios temporales que dinamizan su oferta comercial

Centros comerciales: vitrinas clave para emprendedores
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Centros comerciales: vitrinas clave para emprendedores
ML | El Espacio del Emprendedor en David, Chiriquí.
Thaylin Jiménez
19 de mayo de 2026

El fenómeno de aumento de la participación de emprendedores en espacios temporales en centros comerciales, que inició con la pandemia y se ha mantenido en crecimiento, obedece a la búsqueda de lugares con mayor visibilidad y generación de ingresos, según líderes del sector de centros comerciales.

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), manifestó que este aumento responde a varios factores. Primero, los emprendedores están buscando espacios con mayor visibilidad, tráfico y contacto directo con el consumidor, y los centros comerciales ofrecen precisamente eso”. “Por otro lado, también ha cambiado la visión de los malls. Actualmente existe mucho más interés en crear experiencias, actividades y eventos que conecten con la comunidad, y las ferias, BTL o exhibiciones permiten darle variedad y dinamismo a la oferta comercial”, agregó Sánchez.

Para Nadkyi Duque, vicepresidenta de la APACECOM y gerente comercial de Albrook Mall, “esto inició durante la pandemia, cuando quisimos apoyarlos y brindarles espacios cómodos donde pudieran exponer sus productos, como un impulso para desarrollar su mentalidad empresarial y fomentar una visión de futuro que les permita formalizar sus negocios”.

Thelma Chang, gerente de mercadeo de Westland Mall, ubicado en Panamá Oeste, expresó que “esto significa una oportunidad para que los emprendedores generen ingresos”.

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Un emprendedor en Panamá puede definirse como una persona de entre 25 y 44 años, con nivel socioeconómico medio
Espacios del emprendedor

ml | En la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ofrece el Espacio del Emprendedor, una iniciativa orientada a brindar apoyo a micro y pequeños empresarios del país, indicó su director general Raúl Fernández.

Explicó que “este programa funciona como una plataforma de orientación y acompañamiento donde los emprendedores pueden acceder a información, capacitación y herramientas para fortalecer sus negocios, formalizarse y mejorar su competitividad en el mercado”. Fernández indicó que cuentan con cuatro Espacios del Emprendedor y un buen modelo de asesoramiento.

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