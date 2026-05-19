$!Centros comerciales: vitrinas clave para emprendedores

El fenómeno de aumento de la participación de emprendedores en espacios temporales en centros comerciales, que inició con la pandemia y se ha mantenido en crecimiento, obedece a la búsqueda de lugares con mayor visibilidad y generación de ingresos, según líderes del sector de centros comerciales.

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), manifestó que este aumento responde a varios factores. Primero, los emprendedores están buscando espacios con mayor visibilidad, tráfico y contacto directo con el consumidor, y los centros comerciales ofrecen precisamente eso”. “Por otro lado, también ha cambiado la visión de los malls. Actualmente existe mucho más interés en crear experiencias, actividades y eventos que conecten con la comunidad, y las ferias, BTL o exhibiciones permiten darle variedad y dinamismo a la oferta comercial”, agregó Sánchez.

Para Nadkyi Duque, vicepresidenta de la APACECOM y gerente comercial de Albrook Mall, “esto inició durante la pandemia, cuando quisimos apoyarlos y brindarles espacios cómodos donde pudieran exponer sus productos, como un impulso para desarrollar su mentalidad empresarial y fomentar una visión de futuro que les permita formalizar sus negocios”.

Thelma Chang, gerente de mercadeo de Westland Mall, ubicado en Panamá Oeste, expresó que “esto significa una oportunidad para que los emprendedores generen ingresos”.