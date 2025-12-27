Certificación de semillas de arroz genera ingresos por B/.18 millones para productores panameños

Un total de 219,000 quintales de semillas de arroz fueron certificados por el Comité Nacional de Semillas (CNS) durante el período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, destacándose las variedades IDIAP-FL-7217, FCA-616 FL, Estrella Centenario FL, IDIAP 5205, IFL-069-18, IFL-Alanjeña 22 y Estrella 71. Esta producción certificada permitiría cubrir la siembra de aproximadamente 70,000 hectáreas a nivel nacional.

De acuerdo con informes del CNS, la cantidad certificada representa un ingreso estimado de B/.18 millones para los productores, considerando un precio promedio de B/.85.00 por quintal.

El Comité Nacional de Semillas, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), es la entidad oficial responsable de regular y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas. Está conformado por representantes de diversas instituciones públicas, empresas privadas y gremios vinculados al sector semillero.

La certificación de semillas comprende el proceso de verificación de la identidad varietal, producción, acondicionamiento y calidad, garantizando al productor y al agricultor un material genético confiable y de alto rendimiento.

La Unidad de Certificación de Semillas del CNS ejecuta sus actividades a través de seis zonas de trabajo: Oriental, Occidental, Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas, además del Programa de Producción de Semillas Básica y Registrada, desarrollado de manera conjunta con el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad de Panamá.

En el cultivo de poroto, se reportó una producción de 64 quintales de semillas, correspondientes a las variedades I-P-0911, I-R-2, Primavera, I-R-3, I-P-1338, I-PCS-2-22, I-NUA-336, I-NUA-24, I-NUA-45 e I-PCS-3-16-22.

En maíz, se certificaron 13,000 quintales, de los cuales 10,869 quintales fueron importados y 2,131 de producción nacional.

Por su parte, la Unidad de Registro de Semillas orientó su Plan Operativo Anual al fortalecimiento de la identidad y pureza genética de los cultivares, tanto dentro del Programa de Certificación como en la semilla importada, supervisando los procesos de producción, importación y comercialización.

Como resultado, durante este período se logró el registro de nuevas variedades comerciales, entre ellas: seis variedades de papa: Golden Globe, Larissa, Donata, Jely, Corinna y Julinka; dos nuevas variedades de maíz: Híbrido HD-50 e I-MW-13 y dos nuevas variedades de tomate: IMCL-R1.15-17-18-LV14-2 (IDIAP-TM-SALSA-25) y T7 RB-50-EN44-13-M16 (IDIAP-TM-EJIDO-25).

El Comité Nacional de Semillas está integrado por un representante de cada una de las diferentes instituciones, empresas y gremios, involucrados en el sector semillero. Estas son: MIDA, Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Instituto de Seguro Agropecuario, Banco de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Ambiente, Asociación Nacional de Molineros, usuarios de semillas, productores de semillas, importadores de semillas y un Secretario Ejecutivo quien tendrá derecho a voz.

* Información de mida.gob.pa