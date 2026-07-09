Chiquita proyecta exportar 11 millones de cajas de banano tras reactivación en Bocas

Luego de la reactivación de la actividad bananera en Bocas del Toro, la empresa Chiquita prevé exportar cerca de 11 millones de cajas de banano en los próximos meses y alcanzar aproximadamente 15 millones de cajas el próximo año.

El anuncio se dio este jueves 9 de julio durante un recorrido del presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al CEO de Chiquita, Carlos López Flores, por la Finca 12, una de las 20 zonas productivas que actualmente opera la empresa.

Mulino destacó que la recuperación de esta industria representa nuevas oportunidades para la provincia y resaltó que la actividad genera alrededor de 6 mil empleos directos, dependiendo de los niveles de producción.

“Veo con inmensa satisfacción que estemos abriendo las puertas a la exportación de nuestro banano, que es reconocido mundialmente. Esto es fruto del trabajo de miles de personas y de inversiones realizadas en este suelo fértil que produce alimentos de alta calidad”, expresó Mulino

El mandatario recordó que hace 10 meses se inició el proceso para rescatar la actividad bananera y garantizar la permanencia de Chiquita en Panamá.

Por su parte, López Flores agradeció el respaldo del Gobierno y aseguró que la producción continuará fortaleciéndose en las fincas de Bocas del Toro.