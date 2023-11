Representantes del sector agropecuario aseguran que los tiempos de cosecha y siembra de varios productos se están viendo afectados consecuencia de los cierres y protestas que impiden el acceso a los insumos y el funcionamiento de la cadena de suministro.

Los agricultores advirtieron que este retraso provocará un desabastecimiento y obligará a las autoridades a elevar la cantidad de productos importados para poder atender las necesidades de los consumidores.

El presidente de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá (Fedagpa) Gabriel Araúz explicó que en el caso del arroz, “se está perdiendo en el campo. Los arroces se han pasado de corte o se han madurado extremadamente y el arroz, así mismo cuando pasa el día de corte, empieza a deteriorarse”.

Añadió que “un productor iba a cosechar 90 o 100 quintales por hectárea, pero debido a esta situación cosecha 80 o 60 quintales, ya hay una situación clara. Con esto se agrava aún más la situación del abastecimiento de arroz de la producción nacional ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a tener que traer arroz antes de lo previsto y traer mayor cantidad para abastecer al consumo de la población, el efecto látigo que va tener esto a finales de febrero en adelante va a ser crítico”. El productor de Tierras Altas Augusto Jiménez dijo que “la mayor parte del sector público es una dinámica de venta de cosecha, venta y cobro. Entonces no se ha vendido, obviamente qué se va a cobrar. Pueden venir reducciones de planilla, cierre de fincas, con eso vienen deudas que no se pueden pagar, siembras que no se pueden hacer”.

Por su parte, el empresario Felipe Rodríguez indicó que “se ha roto la cadena de suministro y hay gente que está perdiendo sus cosechas y volver a cosechar toma 60, 90, 120 días donde puede haber una escasez posterior que es más preocupante”.