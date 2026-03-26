Cobre Panamá destaca rol de la minería en el desarrollo logístico-energético del país

“La minería no es un sector aislado, sino parte integral del engranaje logístico y energético del país”, este fue el planteamiento concreto de la empresa Cobre Panamá, que participó en el desayuno empresarial organizado por el Consejo Empresarial Logístico (COEL), un espacio que reunió a representantes del sector marítimo, logístico, comercial y energético para analizar el potencial de Panamá como hub regional.

Graciela Mauad, superintendente de Relaciones Gubernamentales de la empresa, situó la discusión en perspectiva regional al recordar que Panamá llegó a representar cerca del 1.5% de la producción mundial de cobre, en una región que concentra alrededor del 40% del suministro global.

“Estamos hablando de la posibilidad de atraer inversión, desarrollar industria y generar valor agregado en la región, en lugar de exportar únicamente materia prima”, señaló Mauad, quien también destacó que tendencias como el nearshoring (atracción de empresas extranjeras a países vecinos) abren oportunidades concretas para el país en un contexto de creciente demanda de cobre, impulsada por la transición energética y la digitalización.

El impacto económico de la actividad minera fue otro de los ejes del debate. Roberto Gomes Correia, presidente de Ocean Caribbean Logistics Services, señaló que la operación minera llegó a generar más de 40,000 empleos directos e indirectos, una red de más de 500 proveedores. Gomes Correia planteó, además, la necesidad de avanzar hacia la industrialización para procesar recursos localmente y generar mayor valor agregado.