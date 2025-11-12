Combustibles registrarán aumento de hasta 4.5 centavos por litro desde este viernes 14 de noviembre

La Secretaría Nacional de Energía informó que, a partir del viernes 14 y hasta el jueves 27 de noviembre de 2025, entrarán en vigencia nuevos precios máximos de venta al consumidor para los combustibles líquidos en todo el país.

De acuerdo con el comunicado, la gasolina de 95 octanos aumentará 3.2 centavos por litro, pasando de 84.8 a 88.0 centavos de balboa. La gasolina de 91 octanos subirá 3.5 centavos, de 81.6 a 85.1 centavos, mientras que el diésel bajo en azufre tendrá el incremento más alto, de 4.5 centavos, pasando de 81.4 a 85.9 centavos por litro.

El ajuste, que se realiza cada 14 días, responde a una ligera tendencia al alza en las cotizaciones internacionales de los productos terminados de gasolina y diésel, cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor de Panamá.

La institución reiteró su compromiso de que las variaciones reflejen únicamente los costos internacionales, al tiempo que continúa trabajando en alternativas para reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles.

Los precios variarán ligeramente según la ubicación geográfica. En la ciudad de Panamá y Colón, el litro de gasolina de 95 octanos costará 88.0 centavos, mientras que en David el precio será de 90.1 centavos, y en Changuinola, el más alto del país, alcanzará 93.0 centavos por litro.