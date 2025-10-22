Confianza del consumidor registra leve aumento

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), alcanzó 79 puntos en septiembre de 2025, lo que refleja un leve aumento de 9 puntos en comparación con junio de este año, cuando se situó en 70 puntos, informó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Aunque el indicador refleja un “leve aumento”, este se mantiene “en niveles de desconfianza”, debido a la percepción de los consumidores sobre la situación económica del país.

La probabilidad de ahorrar dinero se ubicó en 73 puntos, lo que representa un incremento de 4 puntos en comparación con los 69 puntos del inicio de este año. Sin embargo, el análisis reveló que “a pesar de esta mejoría, este indicador se mantiene en niveles de desconfianza”.

En cuanto al desempleo, el índice alcanzó 88 puntos, registrando una baja de 4 puntos en relación con la medición anterior. No obstante, la percepción general muestra una mejoría, con un 33% de los encuestados que considera muy probable conseguir un empleo, y un 22% que lo ve bastante probable. Por el contrario, el 14% estima que es poco probable obtener empleo, mientras que el 27% considera que no logrará encontrar trabajo, y un 4% no tiene una opinión clara al respecto.

En tanto, el indicador sobre la situación económica del hogar registró un alza de 11 puntos, pasando de 71 en junio a 82 puntos en septiembre 2025.

Finalmente, el indicador sobre las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses alcanzó 71 puntos, mostrando un incremento de 22 puntos con respecto a la medición de junio de 2025.